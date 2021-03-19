Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Son dakika... Diyarbakır'da elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 3'ü itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İlçenin Akpınar Mahallesi 27. Sokak'ta elektrik kontağından yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kilitli olan evin kilidini kıran itfaiye ekipleri, içeride olan Bedia Aydoğan eşi Cevzet Erdoğan ile ismi öğrenilemeyen çocuklarını ağır yaralı olarak evden çıkarttı. Yangına müdahale esnasında da 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 51 yaşındaki Bedia Aydoğan kurtarılamadı, diğer 5 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yangın itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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