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Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

07.02.2022 10:13
Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando timlerinden oluşan 14 operasyonel timdeki 400 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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Diyarbakır, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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