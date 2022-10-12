Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da yakalanan 146 kaçakçılık şüphelisinden 12'si tutuklandı

DİYARBAKIR'da polisin eylül ayında gerçekleştirdiği 118 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 146 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme, silah ve 6 bin 816 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında diğer şubelerle de iş birliği yapılarak, eylül ayında kent genelinde 118 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; 71 bin 228 paket sigara, 6 bin 816 litre akaryakıt, 1716 kilo kıyılmış tütün, 150 kilo nargile tütünü, 817 puro, 60 sigara likiti, 5 milyon 324 bin 580 makaron, 359 cep telefonu, 272 cep telefonu aksesuarı, 594 kol saati, 2 dinleme ve kayıt cihazı, 11 bin 148 tıbbi malzeme, 2 av tüfeği, 45 av fişeği, 2 uzun namlulu tüfek, 156 uzun namlulu fişek, 1 kesici ve delici alet, 23 tabanca, 33 şarjör, 612 tabanca fişeği ve 131 sahte bilet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.