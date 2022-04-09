Son Dakika | Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

09.04.2022 11:49
Son Dakika | Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 ay boyunca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin fuhuşla ilgili kavramlara özel olarak kod isimler verdiği belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 3 adrese "Törpü" adı verilen eş zamanlı operasyonda, aralarında 1'i kamu personeli olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, şüphelilerin polis baskınını önce öğrenebilmek için kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait kamera kayıt cihazı, 8 cep telefonu, 2 bilgisayar ve 7 banka dekontu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında fuhuşa teşvik edilen Ş.A. (28), E.A. (24), C.E. (31), E.Y. (25), G.Ç. (19) ve S.A'nın (25) alınan ifadeleri doğrultusunda 65 kişiye, 134 bin lira idari ceza uygulandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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