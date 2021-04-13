Son dakika! Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ve Kayapınar ilçesinde son 3 ayda çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası ve nakit para çalınması sonucu mağdurları 400 bin lira zarara uğratıldıkları belirlenen ve 29 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 16 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çalıntı cep telefonu ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Ekipler 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.