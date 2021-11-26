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Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı

26.11.2021 14:53
Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Özel bir hastanede çalışanlara eğitim programı düzenleyen itfaiye ekipleri, gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi. Ekiplerin, hastane binasında gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetleri canlandırdı.

Birçok kişi tatbikatı ve yangın söndürme çalışmalarını merakla izlerken itfaiye ekipleri, olası acil durumlarda farklı kurumlarda çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla teorik ve pratik eğitimlere devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı
Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı
Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı
Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hastane, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı - Son Dakika
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