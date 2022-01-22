Diyarbakır'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 Ocak'ta Alangör Mahallesindeki Alangör İlkokulu ziyaret edildi.

Ziyarette, jandarmayı tanıtma ve öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla öğrencilerle oyunlar oynandı, "TİM Jandarma" adlı çizgi film izlendi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.