Son dakika... Diyarbakır'da jandarma, öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla rütbeli personelin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, merkez Bağlar ilçesinin kırsal Oğlaklı Mahallesine bağlı Mezrikli mezrasında bulunan Mezrikli İlkokulunda görev yapan öğretmenler ziyaret edildi, onlara çeşitli hediyeler ve çiçek verildi.
Kaynak: AA
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