Diyarbakır'da kıraathane taranmasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Diyarbakır'da kıraathane taranmasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 Mayıs'ta kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, 5 Mayıs günü otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Saldırı da ağır yaralı olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınan Mervan Yalçın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.