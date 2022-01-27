Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açarak rahatsızlanan 2 kişinin hastaneye ulaşmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Silvan ilçesinin Alibey Mahallesinde aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki vatandaşın hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu greyderle açan ekipler, ambulansa yol açarak yaşlı hastayı Silvan Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.

İlçeye bağlı Arı Mahallesinde de aniden fenalaşan vatandaş için ihbarda bulunuldu. 112 komuta merkezinin durumu bildirmesi üzerine Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri yol açma çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araçla alınan hasta, ambulansa ulaştırıldı.

Ekipler, yoğun kar dolayısıyla vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.