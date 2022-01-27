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Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi

27.01.2022 13:43
Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açarak rahatsızlanan 2 kişinin hastaneye ulaşmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açarak rahatsızlanan 2 kişinin hastaneye ulaşmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Silvan ilçesinin Alibey Mahallesinde aniden rahatsızlanan 80 yaşındaki vatandaşın hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu greyderle açan ekipler, ambulansa yol açarak yaşlı hastayı Silvan Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.

İlçeye bağlı Arı Mahallesinde de aniden fenalaşan vatandaş için ihbarda bulunuldu. 112 komuta merkezinin durumu bildirmesi üzerine Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri yol açma çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait araçla alınan hasta, ambulansa ulaştırıldı.

Ekipler, yoğun kar dolayısıyla vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Diyarbakır'da kapalı yolları açan belediye iki hastayı hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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