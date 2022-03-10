Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı

10.03.2022 00:22

Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı Diyarbakır'da akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi taşlı sopalı kavgaya döndü.

Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi taşlı sopalı kavgaya döndü. Olayda 6 kişi yaralandı, evde mahsur kalan 10 kişi polis tarafından kurtarılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Siyahlı ve Sancar ailesi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmaya aile fertleri dahil olunca olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçeni fırlatırken olayda 6 kişi yaralandı.

Vatandaşlar, 112 Acil Servisi komuta merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Arbede sırasında bir eve sığınan 10 kişi polisin güvenliği sağlamasıyla tahliyeleri sağlandı. Polis ekipleri olayla ilişkili olduğu değerlendirilmesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ekipler olayda kullanılan çok sayıda malzemeye el koyup soruşturma başlattı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı
Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı
Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı
Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı
Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - 'Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı' düzenlendi DİYARBAKIR - 'Ofis Cephe Tasarım Çalıştayı' düzenlendi Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü

Diyarbakır, Yenişehir, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kız kaçırma olayında kan döküldü: 6 yaralı, çok sayıda gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement