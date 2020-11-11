Son dakika haber: Diyarbakır'da narko-terör operasyonu 835 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 835 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Lice ilçesindeki Konuklu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince, 9 farklı noktada yapılan aramada 835 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.
- Kaynak: DHA
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