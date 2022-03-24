Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

24.03.2022 13:04
Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Diyarbakır'da 21 Mart'ta HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde 15 polisin yaralanmasına neden olan gerginlikte gözaltıları devam eden 36 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da 21 Mart'ta HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde 15 polisin yaralanmasına neden olan gerginlikte gözaltıları devam eden 36 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi almıştı. Yapılan aramaların ardından alana gelen bazı kişiler, güvenlik bariyerlerini aşıp sahneye doğru gelince polis ekipleri şahıslara uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan şahıslar, alanda görevli polislere taş, pet şişesi ve ellerinde bulunan flamaları fırlattı. Yaşanan gerginlikte 15 polis çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Olayla ilişkileri olduğu tespit edilen 333 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Şubesinde gözaltları devam eden 36 şüpheliden 1'i jandarmaya teslim edildi. 36 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 30'u adli kontrol şartıyla, 4 kişi serbest bırakıldığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 21 Mart, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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