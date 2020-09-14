Diyarbakır'da otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 ADT 774 plakalı otomobil, DSİ kavşakta bir ambulans ile çarpıştı. Kazada yan yatan ambulans refüje çarparak durabildi. Olayda 2 sağlık çalışanı hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR