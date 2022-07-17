DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI

17.07.2022 22:48

DİYARBAKIR'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan çıkan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 BH 1667 otomobil ile 21 TC 236 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan 4 kişi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazanın görgü tanığı Musa Karacan, "Çarpışmanın etkisiyle dumanlar yükseldi. Dolmuşta yaralılar vardı. Dolmuş şoförü arabada sıkışmıştı. AFAD kurtardı ve diğer yaralılarla birlikte hastaneye götürdüler. Çok korktuk" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika
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