Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı

10.04.2022 12:55
Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Diyarbakır'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park içerisinde yer alan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı
Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı
Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı
Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı 'Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz' 'Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz'

Polis Haftası, Diyarbakır, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:46 Fransa'da dengeler alt üst olacak! Macron'un rakibi Le Pen gaza bastı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 13:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement