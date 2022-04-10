Diyarbakır'da, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park içerisinde yer alan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR