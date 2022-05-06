Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

06.05.2022 17:25

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu bazı kırsal alanlarda sele neden oldu, 30 köyde ekili alanların yaklaşık yüzde 20'sinin zarar gördüğü belirlendi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu bazı kırsal alanlarda sele neden oldu, 30 köyde ekili alanların yaklaşık yüzde 20'sinin zarar gördüğü belirlendi. Diyarbakır kent merkezinde de sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Silvan ilçesinde dünden beri aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle dün şiddetli yağış ve dolu, sele neden oldu. Dolu bağ, bahçe ve ekili arazilere de zarar verdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı. Ekili arazilerin yaklaşık yüzde 20'sinin zarar gördüğü tespit edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nejat Arslan, "Dün akşam 10 ve 15 dakikalık sağanak ve dolu ilçemizde ekili arazi, bağ ve bahçelerde zarara neden olmuştur. Yetiştirici ve çiftçilerimizin talebi doğrultusunda Silvan Ziraat Odası, muhtarlarımız ile Diyarbakır'dan müdürlüğümüze bağlı ekiplerle saha çalışmalarımıza başladık. Dolu yağışı, yaklaşık yüzde 20'lik bir zarar vermiş bulunmaktadır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Görmez köyü muhtarı ve çiftçi Yılmaz Adar, talepleri doğrultusunda ekiplerin inceleme yaptığını ifade ederek, "Dolu yağışı parsel parsel yaklaşık yüzde 20 civarında zarar vermiştir" diye konuştu.

Diyarbakır kent merkezinde de etkili olan yağmurla birlikte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde görülecek yağışların; yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su taşkını, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi konulara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! DİYARBAKIR'DA SAĞANAK VE DOLU SELE NEDEN OLDU, EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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