Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı

05.05.2022 18:30
Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan- Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bayram ziyareti için memleketi Silvan'a gelen Bingöl'ün Genç ilçesi Müftüsü Mahsum Hamzaoğlu, evlerine dönmek üzere akşam saatlerinde ailesiyle birlikte yola çıktı. Hamzaoğlu yönetimindeki 34 RV 5767 plakalı otomobil, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada Mahsum Hamzaoğlu ile eşi ve 4 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı
YORUMLAR
500
Otomobil takla attı: 1 yaralı Otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika haberi | Konya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:35:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement