Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede

25.02.2022 12:01
Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 5 aylık takip sonucu gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 5 aylık takip sonucu gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık takibin ardından silah ticareti yaptıkları istihbaratıyla suç örgütlerini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine, 23 Şubat'ta, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez ile Ergani ve Dicle ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskında 18 şüpheli, gözaltına aldı. Polis aramasında hepsi ruhsatsız 1 uzun namlulu silah ve 29 tabanca ile 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzası, 5 silah kutusu ve 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerin, aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları da belirlendi. Gözaltındaki 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede
Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede
Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede
Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede
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DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede - Son Dakika
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