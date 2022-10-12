İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı. Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanına saklayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Sondaj' adlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika

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