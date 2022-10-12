Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI

12.10.2022 11:11
Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, boru hatlarından çaldıkları petrolü, ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanında saklayan silahlı suç örgütüne 'Sondaj' operasyonunda 16 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, organize olarak, şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütüne yönelik 2 aylık çalışma yaptı. Takip sonucu varilleri ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede oluşturdukları depolama alanına saklayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 'Sondaj' adlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 İnşaatta cansız bedeni bulunan Dilara'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Yasak aşkı belgelemiş
12:09 Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı
12:06 Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü
11:53 İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı
11:40 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti
11:27 Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü
11:18 Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı
11:15 Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
11:05 Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...
10:59 e-Devlet'e taşınan ali sicil kaydı silme işlemleri ile 17 bin 500 kişinin sabıka kaydı düzeltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 12:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE 'SONDAJ' OPERASYONU: 16 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement