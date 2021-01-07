Son dakika... Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı

07.01.2021 10:33
Son dakika... Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Aralık 2020'de kuyumcuda soygun girişimi ve iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 112 ayrı iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait 260 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin B.G. (18) ve M.E. (24) olduğu tespit edildi.

Zanlılar, merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca, 6 av tüfeği fişeği, olay esnasında şüphelilerin taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Olay

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, şüphelilerden birinin maskeli ve elinde tüfek, diğerinin ise elinde silah ve çanta ile iş yerine girdikleri görülmüştü. Kayıtlara elinde tüfek olan zanlının kuyumcu tezgahının arkasında bulunan Sinan Yoldaş'a saldırdığı, Yoldaş'ın annesinin de elindeki sopayla şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalıştığı ve bir süre aralarında boğuşma yaşandığı yansımıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Asayiş, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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