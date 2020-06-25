Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan taziye ikna ekipleri, yakınları vefat edenleri başsağlığı dilemeye gelenleri evlerinde kabul etmemeleri konusunda bilgilendiriyor.

Yasak olmasına rağmen gizli olarak evlerde yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek amacıyla İl Pandemi Kurulu'nca alınan kararla kurulan taziye ikna ekipleri göreve başladı.

Din ve sağlık görevlilerinden oluşan ekip, yakınlarını kaybeden aileleri evlerinde ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Hikmet Güneş yaptığı açıklamada, taziye evlerinin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığının genelgesi ile durdurulduğunu söyledi.

Kentte taziye kültürünün yaygın olması nedeniyle halkın taziyeleri evlerinde kabul ettiğini aktaran Güneş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ekip oluşturulduğunu kaydetti.

Ekipte din ve sağlık görevlilerinin de yer aldığını işaret eden Güneş, şunları belirtti:

"Vefat haberi duyulduğunda arkadaşlarımız taziyesi olan aileyle irtibat kurup evlerinde ziyaret ediyor. 'Kul hakkı'na girileceği vurgulanarak, taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunuluyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız da koronavirüsten nasıl korunulacağı konusunda bilgiler veriyor."

Bu uygulamanın salgınla mücadelede önem taşıdığını aktaran Güneş, ailelerin de kendilerine destek sunduğunu bildirdi.

"Taziyeleri evde kabul etmiyoruz"

Annesini kaybeden Mehmet Emin Işıkçı da ekibin başsağlığı dilemek için evlere gelecekleri kabul etmemeleri konusunda kendilerini ikna ettiğini söyledi.

Sosyal mesafe uyma ve maske takma konusunda da bilgilendirmede bulunan görevlilere teşekkür eden Işıkçı, "Gelenlere taziyelerimizi telefonla kabul ettiğimizi söylüyoruz. Taziyeleri evde kabul etmiyoruz. Bu durum bizim örf ve adetlerimize uymuyor fakat bu hastalığı atlatana kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Yakınları vefat eden herkes de dikkat etmeli." sözlerine yer verdi.