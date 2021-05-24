Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da terör örgütü PKK 'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır 'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

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