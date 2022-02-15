Üye Girişi
Son dakika... Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

15.02.2022 10:03
Son dakika... Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Terör, Kenya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır'da terör operasyonunda 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement