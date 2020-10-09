Son dakika: Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi
09.10.2020 15:49
Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi.
Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat M.N.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Diyarbakır Barosuna kayıtlı M.N.D. adliyeye sevk edildi.
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