Son dakika: Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat M.N.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı 'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK 'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi.

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