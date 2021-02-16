Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı

16.02.2021 16:53
Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Son dakika haberler... Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Otogar Kavşağında sabah saatlerinde sıvı sabun teslimatı için seyir halinde olan 63 ABG 928 plakalı tırın freni patladı. Sürücü, önündeki araçlara çarpmamak için aracı refüje yöneltti. Refüje çarpan tır yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR

Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Diyarbakır'da tırın devrilme ani güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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