Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

24.03.2022 21:43
Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Diyarbakır- Elazığ yolu 50 metrelik yolu birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen 45 ACA 88 plakalı araç kavşağa geldiği sırada fren alamayınca kavşak içerisinde bulunan 21 DY O68 plakalı Opel marka otomobile çarparak refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra en yakın hastane götürerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Diyarbakır, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 24 Mart koronavirüs verileri açıklandı: 77 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 894 yeni vaka tespit edildi
21:17 Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüşmesini anlattı: Hem Ukrayna savaşını hem Türk-Fransız ilişkilerini konuştuk
21:16 Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! Portekiz-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
21:15 ABD Başkanı Biden, Rusya'nın kimyasal tehdidini yanıtladı: Karşılık veririz!
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek
20:32 İzmit depreminin molozlarından 9 aylık bebek olarak kurtarıldı, Galatasaray'ın yıldızı oldu: İşte Kerem Aktürkoğlu'nun az bilinen hikayesi!
20:04 NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz
19:59 Rus istihbaratından gündem olacak iddia: Federal Güvenlik Servisi darbe hazırlığında
19:28 Sarı Kanarya'da deprem gibi kararlar: Fenerbahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı kalıyor
19:23 Ekrem İmamoğlu'nun Olimpiyat mesajı: İstanbul'da yapılması için İsviçre'nin Lozan kentindeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 21:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement