Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi

16.02.2021 18:30
Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Son dakika haber... DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde üst geçide çıkan ve intihar edeceğini söyleyen kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde üst geçide çıkan ve intihar edeceğini söyleyen kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Bulvardaki üst geçide çıkan, ismi öğrenilemeyen bir kişi, korkuluklara çıkarak, aşağı doğru sarkıp, bağırmaya başladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ikna etmek için konuştukları genci, bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kolundan tutarak güvenli yere çekti. Genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi
Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi
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Turgut Özal Bulvarı, İntihar, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır'da üst geçitteki intihar girişimini polis engelledi - Son Dakika


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