DİYARBAKIR'DAKİ ESKİ PATRON CİNAYETİ KAMERADA

DİYARBAKIR'da telefonda tartıştığı eski patronu Mehmet Sincar'ı (45) gittiği iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Şakir Yavuz (37), tutuklandı. Cinayet anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar ile eski çalışanı Şakir Yavuz, borç nedeniyle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şakir Yavuz, Sincar'ın iş yerine giderek içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı. Sincar'a ait otomobili yakmak isteyen Yavuz, yapamayınca bu kez iş yerine girdi. Silahını çeken Şakir Yavuz, Mehmet Sincar'a ateş etti. Şakir Yavuz kaçarken, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sincar, kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şakir Yavuz'u yaklaşık 10 dakika sonra kaçtığı otomobilde yakalayıp, gözaltına aldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olayın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Sincar iş yerinde telefonla uğraşırken içeriye Şakir Yavuz'un girdiği, belinden tabancayı çıkarıp ateş ettiği görüldü. Bu sırada iş yerinde ayakta duran müşterinin irkildiği de kameraya yansıdı.

'BORCUNU ÖDEYEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şakir Y. sorgusunda, 29 Haziran'da Mehmet Sincar ile görüşme yaptıklarını belirterek, 'Mehmet Sincar, borcunu ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine cinayeti işledim' dedi.

Şakir Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)