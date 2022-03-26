Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

26.03.2022 16:35

Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Diyarbakır'da perşembe günü 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da perşembe günü 3. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bir iş yerinde 24 Mart sabahı saat 9.15 sularında oksijen tüpünden olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. Patlamada,5'i ağır 11 kişi yaralanmış, 5 işyeri ile 16 araç zarar görmüştü.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesinde tedavi altına alınıp yoğun servisinde yaşam mücadelesi veren Mahmut Taşka, fenalaştı. Taşka, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Durumları ağır olan 4 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 6 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiği belirtildi.

Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı Son dakika gündem: Diyarbakır Valiliğinden patlamaya ilişkin açıklama: 5'i ağır 10 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'daki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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