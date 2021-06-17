Son dakika haberi! DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde, geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKKKCK üyesi, 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçirilen materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardım ettikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalında 12 adrese düzenlenen operasyonda yakalananlar, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar , Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalındaki operasyonda, terör örgütü PKKKCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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