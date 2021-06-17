DİYARBAKIR - Terör operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Terör operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçesinde 12 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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