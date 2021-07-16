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DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı

16.07.2021 15:16

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın, ilk ziyaretini 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 mesai arkadaşı ile şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'na gerçekleştirdi.

Ali Gaffar Okkan'ı ağabeyi olarak gördüğünü aktaran Aşkın, bu toprakların kendilerine yurt olması için bin yıldır şehit verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aşkın, "Kadim bir şehir, güzel bir şehir. Ne kadar güzel söylemiş rahmetli şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan, 'Türkiye'nin güvenliğinin sigortası Diyarbakır'dır.' Bunun bilinciyle bu kent çok daha güvenli olsun, bu kentin çocukları çok daha huzurlu olsun, bu kentin anneleri, Türkiye'nin anneleri, babaları çok daha huzurlu olsun, terör ülkemizin gündeminden tümüyle düşsün, insanlarımız kendini güven içerisinde hissetsin diye bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları biraz daha öteye götürerek çok rasyonel, çok bilimsel ve vatandaşımızı da kucaklayarak çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da çok birlikte olacağız." şeklinde konuştu.

Aşkın, daha sonra dualar okuyup şehitlik anıtına karanfil bıraktı.

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın, Gaffar Okkan'ı şehit edildiği yerde andı - Son Dakika


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