Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor

03.04.2021 02:57

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevreyi düşürmemelerine rağmen, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını...

Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevreyi düşürmemelerine rağmen, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar"

"İhale bedeli 20 milyon dolardır, Büyükşehir Belediyemizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak"

"Burada üretilecek gelirin yüzde 28.1'ini de Büyükşehir Belediyemizin kasasına koyacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yap, işlet, devret modeliyle hayata geçireceği, günlük yaklaşık bin 475 ton atığı bertaraf ederek elektrik enerjisine dönüştüreceği, 20 milyon dolarlık EKAY Projesinin temeli, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla atıldı.

Diyarbakır'da 25 yıldır çöpler vahşi olarak depolanıyordu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 1996'dan beri 4 merkez ilçeden günlük toplanan atıkların toplanıp elektrik enerjisine dönüştürülmesi için büyük bir adım attı. Şanlıurfa yolu üzerinde yer alan Karacadağ çöp depolama sahasında 20 milyon dolara mal olacak EKAY Projesinin temeli, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek kuruş çıkmadan yapılacak olan projede gelirin yüzde 28.1'i Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarılacak.

"25 yıldır bu kenti yönetenler, büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar"

Temel atma töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın çöplerinin 25 yıldır vahşi olarak depolandığını söyledi. 25 yıldır çöplerin yandığını, çöplerden ortaya çıkan koku ve dumanın bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Bu durum Diyarbakır'ın bereketi olan Karacadağ'ımızın toprağını, suyunu, taşını kirletir. Şehre uçakla gelen insanları ilk karşılayan uçak alçalmaya başladığında bu bölgeden yükselen çöp dumanları olurdu. Bundan da utanırdık. Ama 25 yıldır bu kenti yönetenler, her gün dillerinden çevreyi düşürmemelerine rağmen, doğayı düşürmemelerine rağmen Diyarbakır'ın bu büyük problemini çözmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Çünkü onlar, Diyarbakır'a hizmet etmeyi sevmiyorlardı. Onlar, kendi ideolojilerine hizmet etmeyi amaç edinmişlerdi. Biz, bu tesisi ağustos ayı içerisinde ihale ettik. Yap, işlet, devret modelliyle yaptığımız bir ihaledir. İhale bedeli 20 milyon dolardır ve Büyükşehir Belediyemizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak" dedi.

"Metan gazından elektrik üretimi olacak"

Burada üretilen enerjiden elde edilen gelirden açık artırmalı ihale yaptıklarını kaydeden Vali Karaloğlu, "En son, Erdoğan beyin firması yüzde 28.1 geliri Büyükşehir Belediyesine vermeyi taahhüt ettiği için ihale onda kaldı. Biz burada üretilecek gelirin yüzde 28.1'ini de Büyükşehir Belediyemizin kasasına koyacağız. Çöp alanında, eski çöp alanında oluşan gazları toplayıp burada yakarak metan gazından elektrik üretimi olacak. Ayrıştırma tesisimiz olacak. Burada bugün temelini attığımız birden çok yatırım var. Bir elektrik santrali var. Bir ayrıştırma tesisi var. Bir gazlaştırma tesisi var. Bir çöp düzenli lotlarımız var. Şu anda buraya gelen sadece Diyarbakır merkezdeki 4 ilçe, Çınar ve yakın bir zamanda başladık Eğil'den çöpler geliyor. Bizim 17 ilçemiz var. Hızlı bir şekilde ilçelerimizdeki çöpleri de oralarda yapacağımız aktarma tesislerine alacağız. Onları sıkıştırdıktan sonra büyük treylerle buraya nakledeceğiz" şeklinde konuştu.

Temel atma törenine Vali Münir Karaloğlu yanı sıra Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor
Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor
Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor
Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Diyarbakır'ın çeyrek asırlık çöp sorunu 20 milyon dolarlık yatırımla çözüme kavuşuyor - Son Dakika


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