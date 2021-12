Diyarbakır kuyumcular başkan adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk" - Son Dakika

- Diyarbakır kuyumcular başkan adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk"

"Altın güvenilir liman kağıt yanar altın yanmaz"

DİYARBAKIR - Türkiye'de altın ve dolardaki yükseliş yeni ekonomi modeliyle sert inişe geçti. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, daha öncede sert yükselişlerden sonra düşüşleri beklediklerini hatırlattı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modeliyle birlikte altın ve dolarda sert iniş yaşanmaya başlandı. Güne düşüşle devam eden altın için Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, altının sert yükselişten sonra düşüşünü beklediklerini, alış ve satışların devam ettiğini ifade ederek, piyasada sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Son bir haftalık yükselişlerin spekülatif hareketler olduğunu değerlendiren Türkan, panik havasına giren müşteri ve esnaf arkadaşlarını uyardıklarını söyledi. Kimsenin paniğe kapılmaması tavsiyesinde bulunan Türkan, "Altın güvenilir liman, kağıt yanar altın yanmaz. Dolardan altına geçiş yapsınlar, biz zaten altını daha çok tavsiye ediyoruz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Dün 24 ayar altın bin 80'den işlem görüyordu, şu an 790'larda, bir nebze daha düşmesini bekliyoruz. Alan ve satan var. kuyumcularımızda alış ve satış var, piyasada herhangi bir sıkıntı yok. Müşterilerimiz altın ve para bulabiliyorlar. Pandemiden beri kuyumcular piyasaya sürekli destek olmak için çalışıyor, elinden gelenin fazlasını gösteriyorlar. Müşterileri mağdur etmemeye çalışıyoruz, istediklerini her an yetiştiriyoruz. Diyarbakır'da altın var ve sıkıntı yok" dedi.

"Düşüşü fırsat bildik"

Altın düşüşünden sonra yatırım yapmaya gelen Mehmet Ali Zengin, düşüşü fırsat olarak bulduğunu vurguladı. Zengin, "Altının düşüşünü fırsat bilip almak istedik. Çeyrek altın dün bin 750 idi, bugün bin 300'den aldık. Düşüşü değerlendirmek istedik, uzun vadede dolardan daha mantıklı, bence altın tercih edilmeli" diye konuştu.