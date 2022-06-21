Son Dakika! Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı - Son Dakika
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Son Dakika! Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı

21.06.2022 07:04
Son Dakika! Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah erken saatlerde kameralar karşısına geçerek Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, 292 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 213 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sabah erken saatte kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

ÖRGÜTÜN EN ÜST YÖNETİMİNDE 2 KADIN ELEBAŞI

Bakan Soylu'nun canlı yayında duyurduğu "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyonda 8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI OPERASYONU

"Kökünü Kurutma" adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.

205 ADRESTE YAPILAN ARAMALAR SÜRÜYOR

4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor. Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.

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İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başladı - Son Dakika


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