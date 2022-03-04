Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

04.03.2022 13:37
Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi: DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' için eleman yetiştirenleri tespit edip harekete geçti. Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyal ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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