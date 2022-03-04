DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' için eleman yetiştirenleri tespit edip harekete geçti. Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyal ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.