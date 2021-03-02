Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi

02.03.2021 18:01
Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüste yeni kontrollü normalleşme süreci kararlarını açıklamasının ardından iş yerini açan esnaf temsilcileri Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüste yeni kontrollü normalleşme süreci kararlarını açıklamasının ardından iş yerini açan esnaf temsilcileri Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu ile bir araya geldi. Vali Karaoğlu esnaf ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüste yeni kontrollü normalleşme süreci kararlarını açıklamasının ardından iş yeri sahipleri dükkanlarını açtı. Daha sonra esnaf temsilcileri, Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu ile bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda esnaf temsilcileri ile bir araya gelen Vali Karaloğlu, uzun süredir bekledikleri yeni sürecin ilk gününü yaşadıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Bugün itibariyle yeni bir sürece girdik. Cumhurbaşkanımızın dün akşam ki açıklamalarından sonra yeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Diyarbakır için hepimiz gururlandık ve mavi şehirler arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusu en kalabalık iller arasında ikinci il olarak Diyarbakır bulunmaktadır. Diyarbakır'da yaşayan herkesin alınan karar ile kurallara uymasıyla bu nokta geldik. Bunun için bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Ama bunun gevşemeye asla sebep olmaması gerekmektedir. 'Bundan sonra mavi kategorideyiz, nasılsa dükkanlarımızı açtık ve bundan sonra bize bir şey olmaz' dediğimiz anda eskisi gibi olur. Aman ha tedbirleri elden bırakmayalım. Şuanda bulunduğumuz durum iyi ama bunu sürebilmek zor. Sürdürebilmenin yolu da bellidir. Konan kurallara ve alınan tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Bunlar da basit şeyler, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallara uymak herkesin görevidir. Şimdi lokantalar açıldı eğer ki yüzde 50 kuralına bizim lokantacımız, kahvecimiz, kafecimiz ve düğün salonu işletmecimiz uymazsa emin olunuz ki bir ay sonra tekrar iş yerleri kapanır. Artık bundan sonra il il kapanmalar olacaktır. Haftalık 100 bin vaka sayısı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa otomatik kapatacağız belirtilen işletmeleri. Onun için öncelikle esnaflarımızın bizlere destek olması gerekmektedir. Yüzde 50 kapasite açılması kurallarını koyduk ve konan kurallara vatandaşımız ile esnafımız uyacak ki biz bu mavi kategoride olma özelliğimizi devam ettirelim. Hatta tamamen hayatımız çıkaralım sıfıra getirelim bunu ve sıfıra indiğimiz normal hayata geçmiş olacağız. Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan ne olur kurallar harfiyen kurallara harfiyen devam edelim" dedi.

Esnaf temsilcileri de Vali Karaoğlu'na esnafa vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi
Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi
Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi
Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi
Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaoğlu, Diyarbakır, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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