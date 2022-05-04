Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.05.2022 00:43
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da yaylım ateşine tutulan otomobilde 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da yaylım ateşine tutulan otomobilde 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu. Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haber... Diyarbakır'da akşam saatlerinde otomobil tarandı. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybettiği belirlendi. Son dakika haber... Diyarbakır'da akşam saatlerinde otomobil tarandı. Otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır, Otomobil, Bağlar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakırda vahşet: Anne ve kızı katledildi 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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