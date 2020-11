Son dakika... Diyarbakırlı görsel sanatlar öğretmeni öldürülen kadınların isimlerinden 'Anıtnakış' yaptı - Son Dakika

Diyarbakırlı görsel sanatlar öğretmeni öldürülen kadınların isimlerinden 'Anıtnakış' yaptı

Görsel sanatlar ve nakış öğretmeni Pelda Aytaş, dijital bir platform olan 'anıt sayaç' ve Birkan Keskin'in anıt sayaç için yazdığı bir şiirinden etkilenerek embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya kadar öldürülen kadınların isimlerini 'Anıtnakış' ile sembolize edilen bir çalışma başlattı. Aytaş, 7 Şubat 2020'de başladığı çalışmaya hala devam ettiğini, 2013 yılına kadar öldürülen kadınların isimlerini yazacağını kaydetti. Pelda Aytaş, dijital bir platform olan Anıt sayaçtan etkilenerek çalışmayı başlattığını ifade etti. Burada ismi yazılan kadınlar embriyodan cenine, bebekten çocuğa, erişkinden yaşlıya bütün toplumsal cinsiyetinden dolayı ya da cinsiyet algısına aykırı davranışlarından ötürü öldürülmüş ya da intihara zorlanmış bireylerin isimlerinin yazılığı olduğunu aktaran Aytaş, "Dijital bir platform olan anıt sayaç nakış sanatına dönüştürülür, burada öldürülen kadınların anısına. İsimler yan yana getirilerek bir anıt oluşturulur ve bu anıtla bir bellek oluşturulmaya çalışılıyor. Amacım öldürülen kadınların isimlerini anmak, sayıların isimlere dönüşmesini sağlamaktı. 7 Şubat 2020'den geriye doğru yazılıyor isimler. 2019, 2018 diye devam ediyor. Hala devam ettiğim bir çalışma. Ben isimleri saymadım yaparken, sayılmasını da istemiyorum. Çünkü istatistik verilerle sınırlı kalabiliyor buradaki kadınların hayatları, isimleri. O yüzden sayılmasın istiyorum. Aynı zamanda Birhan Keskin'in anıt sayaç için yazdığı şiirden etkilenerek yapmıştım ben bu çalışmayı. 'Sayılamayan, hiç sayılmasın. Ama sahi biz kaç darbeden sonra ölülerimiz oluyor' dizeleri çok etkilemişti beni. Ondan esinlenerek de başlamıştım bu çalışmaya. Keşke bitse, keşke olmazsa artık. Ama maalesef devam ediyor kadınlar öldürülmeye. Ben de 2013'e kadar devam etmeyi düşünüyorum. 2013'ten sonra da günümüzdekileri artık yazmayı düşünüyorum. Psikolojik olarak da çok etkilediği için o yüzden her zaman devam edemiyorum. Ara da verdiğim oluyor" dedi.