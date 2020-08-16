Son dakika... Diyarbakırspor'da Aytekin Yıldırım'la anlaşma sağlandı - Son Dakika

Son dakika... Diyarbakırspor'da Aytekin Yıldırım'la anlaşma sağlandı

Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselen Diyarbakırspor'da teknik direktör Aytekin Yıldırım'la tekrar anlaşma sağlandı.

Son dakika... Diyarbakırspor'da Aytekin Yıldırım'la anlaşma sağlandı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselen Diyarbakırspor'da teknik direktör Aytekin Yıldırım'la tekrar anlaşma sağlandı. Genç teknik adam, kendisini 1 yıllığına Diyarbakırspor'lu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, Aytekin Yıldırımla tekrar anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karakoç, geçen sezon önemli başarılara imza atan ve takımın BAL'e yükselmesinde büyük emeği olan teknik direktörleriyle hiçbir sorun yaşamadan anlaştıklarını belirtti. Karakoç, şöyle dedi:

"Elde edilen başarıda büyük emekleri olan hocamızla tekrar anlaştık. Hocamız, bizlerle olmaya devam edecek ve takımın başarısı için mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek. Onun hazırladığı rapora göre transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takıma güç katacak ve başarılı olacak futbolcuları kadromuza katıp, yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyoruz. Önümüzdeki günleri transfer çalışmalarıyla değerlendireceğiz."

Teknik direktör Aytekin Yıldırım da yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Her konuda anlaştığımız Başkanımızla yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı ve yola devam etme kararı aldım. Artık önümüzde bakacağız. Güçlü isimleri transfer edip, iyi bir ekip oluşturacağız. Bu konuda ilk adımları attı. Şuana kadar dış transferde 9 futbolcuyla prensip anlaşmasına vardık. İç transfere de çok yakında başlayacağız. Hedefimiz güçlü ve başarılı bir ekip oluşturmak ve 3. Lige çıkmaktır. İnşallah yeni sezonda bu hedefe ulaşacağız. Bana ve ekibime inanan ve tekrar anlaşan kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım, yardımcılarının antrenör Tarık Aygün, kondisyoner Levent Ceylan ve kaleci antrenörü Nazif Artan olduğunu sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Diyarbakırspor'da Aytekin Yıldırım'la anlaşma sağlandı - Son Dakika Spor
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