Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim - Son Dakika

Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim

23.12.2020 11:14
Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim, System.String[]

Son dakika haberleri: Prof. Dr. Orhan Kural'ın vefatı nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Hem yakın bir dostumu hem de sigarayla savaşta çok emeği geçmiş kıymetli bir cephe arkadaşımı kaybettim" dedi.

Prof. Dr. Orhan Kural'ın vefatı nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Hem yakın bir dostumu hem de sigarayla savaşta çok emeği geçmiş kıymetli bir cephe arkadaşımı kaybettim" dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Orhan Kural'ın vefatı nedeniyle bir değerlendirmede bulundu.

"TARİFSİZ BİR KAYIP"

Çevre ve doğa gönüllüsü, sigaraya karşı verdiği amansız mücadeleyle bilinen akademisyen Prof. Dr. Orhan Kural'ın Kovid-19 nedeniyle vefatının gerek Türkiye gerekse de insanlık için tarif edilmez bir kayıp olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Merhum Orhan Kural hoca,neredeyse derneğimizin ilk gününden beri, sigaraya karşı mücadelesiyle yanımızda oldu. Onursal Başkanımız oldu. Bize yol gösterici, örnek bir şahsiyet oldu. Kendisinin bu alandaki mücadelesini kamuoyu zaten yakından biliyor. Ayrıca çevre ve doğa gönüllüsü, bu alandaki bilinç ve farkındalığın artması için büyük çabalar harcayan önemli bir değerimizdi. Son dönemlerde İstanbul Aydın Üniversitemizde dersler de veriyordu. Artık öğrencileri ondan bayrağı devralarak daha ilerilere taşıyacak" ifadelerinde bulundu.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Prof. Dr. Kural'ın, kamuoyunda bilinen yönlerinin yanında insani tarafına da değinen Doç. Dr. Aydın, "Son derece kibar, nazik ve saygılı bir insandı. Tam bir beyefendi idi. Kendinden yaşça çok küçük olan kişilere, öğrencilerine bile saygısı eksik olmaz, hiç kimseyi kırmamaya, incitmemeye özen gösterirdi. Ayrıca çok kuvvetli bir mizah yönü olan bir insandı. Sürekli bir şeyler öğretme çabası içinde ömrünü geçirdi. Ayrıca kendisiyle çok yakın, çok samimi ve çok sıcak bir dostluğumuz vardı. En çok da bu yönünü özleyeceğim. Orhan Hocamızın kaybı, hepimizi derinden yaraladı. Acımız gerçekten çok büyük" diye konuştu.


Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim

Orhan Kural, Türkiye, Savaş, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun Tiktok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim "Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü
Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak         
11:09
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı         
07:39
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Doç. Dr. Aydın'dan Orhan Kural açıklaması: Hem yakın dostumu hem cephe arkadaşımı kaybettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei