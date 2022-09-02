Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

02.09.2022 08:28

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine dair harekete geçti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

SVILENGRAD'DA GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

HAKKINDA YAKALAMA EMRİ VARDI

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı Necip Habletmioğlu kimdir? Necip Habletmioğlu ne zaman öldürüldü? Necip Habletmioğlu hayatı ve biyografisi! Necip Habletmioğlu kimdir? Necip Habletmioğlu ne zaman öldürüldü? Necip Habletmioğlu hayatı ve biyografisi!

Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:20 Galatasaray yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te villa kiraladı
09:19 Vatandaşa müjdeli haber! Benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim yapılacak
09:12 Kayınvalide Kıymet Koç, çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den torun istedi: Güzel günleriniz evlat sevgisiyle taçlansın
09:03 Fener, forvet transferinde tanıdık bir isimle anlaştı: Batshuayi bugün İstanbul'a geliyor
08:30 Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı
08:28 Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:17 Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
07:59 Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi
07:58 Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan veda mesajı: Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getirerek aranızdan ayrılıyorum
07:27 Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 09:45:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement