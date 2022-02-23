Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik - Son Dakika
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Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik

23.02.2022 12:09

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantına yakalandığını ve çok hafif geçirdiğini belirtip, "Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantına yakalandığını ve çok hafif geçirdiğini belirtip, "Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen hafta Omicron varyantı ile enfekte olduğunu belirterek, "2 doz aşılıydım, 2 yılda hiç hasta olmamıştım. Hem çocuklar hem de ailemiz gripten de daha hafif olarak hastalığı atlatmış olduk. Tabi ki destek tedavileri, vitaminler aldık; ama özellikle aşılarımızın olması bu hastalığı bize çok hafif atlattırdı. Artık pandemi gerçekten bitti, diyebiliriz. Tabi ki başka virüsler, pandemiler dünyada görülebilir. İklim değişikliği, globalleşen dünyada 3 yılda, 5 yılda bir farklı pandemiler görülebilir ama koronavirüs anlamında artık pandeminin sonuna geldik. Vaka sayılarımız da haftalık olarak kat kat düşmeye başlayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzücü olarak sabit sayılı biraz daha devam edebilir" dedi.

'AŞILIYSA MASKE TAKMASINA GEREK YOK'

Doç. Dr. Savaşçı, Omicron'un etkisi ile pandemide son noktaya gelindiğine vurgu yaparak, "İngiltere ve ABD'yi takip ettiğimiz için özellikle tam aşılıların mart ayından itibaren sadece toplu ulaşım araçlarında ve hastalık belirtileri gösterenler dışında maske takılmasına gerek kalmayacağını düşünüyorum. Sadece hapşıran, öksüren, ateş belirtisi olanların maske takarak, etrafa bulaştırıcılığın önlenmesi lazım. Onun dışında vatandaşlarımız aşılıysa maske takmasına gerek yok. 2 yılda herkes nerede, ne yapacağını öğrenmiş oldu. Dolayısıyla artık daha bilinçliyiz. Omicron'da şunu gördük; özellikle aşılılarda gerçekten akciğer tutulumu olmadan, gripten de daha hafif belirtilerle seyrediyor. Dolayısıyla toplumsal huzuru kaçıracak derecede kısıtlamalara gitmenin şu an için anlamı yok. Aşılı ise ve bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullanmıyor ve 65 yaş üzeri değilse maske takmasına gerek yok, onlar yine kendilerini korumaya devam edecekler" diye konuştu.

'MARTTA KORONAVİRÜS GÜNDEMİMİZDEN ÇIKACAK'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs belirtileri taşıyan kişilerin toplu alanlara girmeden maskeli olarak dışarı çıkmalarında sorun olmayacağını belirterek, "Tabi kişileri maskeli gördükleri kişiler ile temas kurmamaları gerekiyor. Burada aslında kişisel önlemler bilinçli şekilde ön plana çıkması lazım. Yoksa biz hayatımız boyunca maske takıp aşı yaptıramayız, böyle bir dünya düzeni yok. Sosyal, ekonomik, eğitim anlamında bu kadar kısıtlamayı dünya hayatı kaldırmaz. Özellikle 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç kullananlar, kış döneminde genel anlamda kapalı alana girdiklerinde, ulaşımda mutlaka maske takması gerekiyor. Bunu Uzak Doğu yıllardır uyguladı. Herhangi bir belirti gösteren kişi kendini evde izole ederek desteklemesi lazım, vücut da zaten o dönemde kendini dinlendirmek istiyor. Dikkat edersek aslında toplumsal bulaşmayı da önleyeceğiz" dedi.

'ÇOĞU KISITLAMA KALKACAK?

Doç. Dr. Savaşçı, aşısız olanların maske takıp takmayacağına ilişkin ise "Aşısı olmayan kişilerin kendisini çok iyi koruması lazım, toplu alanlara girmemesi, maskesini hiç çıkarmaması lazım. Aşılı insan bu hastalığı çok hafif belirtiler ile geçireceği için normal iş hayatına, sosyal hayatına dönmesinde bir mahsur yok artık. Ülkemizde de martın başında çoğu kısıtlama maske kısıtlaması, dolaşım, seyahat, eğlence, gösteri, eğitim, iş hayatı birçok alanda bütün kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Dolayısıyla mart ayında maskesiz olarak sokakta, bahçede parkta, AVM'de dolaşabiliriz" diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şaduman UNUTMAZ- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)-

Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik

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Kaynak: DHA

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