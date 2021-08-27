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Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın

27.08.2021 14:50
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı.

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı.

Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti. - BİTLİS

Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın

Türkiye, Yangın, Nemrut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın - Son Dakika


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