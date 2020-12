ANTALYA'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası Hidayet Koyu'ndaki orman arazisine yaklaşık 5 yıl önce belediyeden 'basit onarım' izni alınarak inşa edilen butik otelle ilgili 2017 ve 2020'de iki kez yıkım kararı alınmasına rağmen uygulanmadı.

Kaş'ta en fazla işgal altındaki bölgelerden Çukurbağ Yarımadası'nın Hidayet Koyu'nda, 2015'e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi.

BASİT ONARIM YERİNE LÜKS BUTİK OTELBelediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİKaş'ta yerel halkın da denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Şikayetlerde, daha önce küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, Orman Müdürlüğü ile de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.HAZİNE DAVAYI KAZANDIÖte yandan bu arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 'nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı. Kaş Kadastro Mahkemesi, Hidayet Koyu'nun da içinde yer aldığı parsellerin 'orman' vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3'üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi. Mahkeme, Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3'üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı, Yargıtay 'a temyiz edildi.İLK KARAR 2017'DE VERİLDİMahkeme kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2017 yılında yıkım kararı verdi. Hidayet Koyu 207 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri hükümleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, Kaş Belediyesi'nce izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucundan komisyona bilgi verilmesi de kararlaştırıldı.KARAR UYGULANMADIAncak aradan geçen 3 yıla rağmen yıkım kararı uygulanmadı. Bunun üzerine Kaşlı bazı vatandaşlar yeniden CİMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayetlerde Blanca Beach Hotel adlı işletmenin 3'üncü Derecede Doğal Sit Alanı'na kurulduğu, dışarıdan bu alana kimse alınmadığı ve kovuldukları belirtildi.İKİNCİ YIKIM KARARI AĞUSTOSTA ALINDIŞikayetler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, butik otel hakkında ikinci kez yıkım kararı verdi. Komisyon tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde alınan karar, hem Kaş Belediyesi hem de Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı 'na ve diğer ilgili kurumlara gönderildi.YIKIM VE SUÇ DUYURUSUKomisyon, yeniden 207 ada 19 parseldeki taşınmaz üzerine yapılan izinsiz uygulamalar hakkında 2863 sayılı kanunun 9, 16 ve 65'inci maddeleri doğrultusunda yapanlar ve yaptıranlar hakkında Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, Kaş Belediyesi tarafından da izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sonucun komisyona bildirilmesine karar verdi.'YAPI KAYIT BELGESİ VAR'Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş , yıkım kararının uygulanmamasıyla ilgili Yapı Kayıt Belgesi'ni gerekçe gösterdi. Başkan Ulutaş, "TBMM'den geçen, 'Yapı Kayıt Belgesi alabilir' diye bir kanun var. Yıktığımız zaman buradaki adam bunu belediyeden tanzim etmeye kalkarsa ne yapacağız? Her ne kadar yıkım kararı verilmiş olsa da biz de elimizdeki evraka yazmak zorundayız. 'Ben buranın yapı kayıt belgesini iptal ettim, yıkım kararını gerçekleştir' diye bir yazı gelirse, tabi o zaman belediye görevini yapar. Belediyemiz burada hakkaniyetli bir şekilde kimseye herhangi bir husumeti olmadan iş ve işlemlerini yürütüyor" diye konuştu.YIKIM KARARI 2863 SAYILI KANUNA GÖREÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yetkilileri, yıkım kararını, gereği için Kaş Belediyesi'ne gönderdiklerini, savcılığa da bu kararla birlikte suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Alınan kararın Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili olmadığını belirten yetkililer, "Komisyon kararı 2863 sayılı kanuna göre. Yapı kayıt olayı daha farklı ve öncesinde mi yapıldı sorgulanması lazım. Belediye bize dönüş yapmadı, yapı kayıt incelendi diye. Dönüş yapsa zaten biz onu imar şubeye göndeririz ve onlar kontrol eder. Yapı kayıt belgesi küçük bir yere alınıp, büyütülebilir. Bunların kontrolünü başka şube müdürlüğü yapıyor. Biz yapı kayıt belgesini sorgulamıyoruz, komisyondan izin alınmadan yapıldığı için böyle bir karar alıyoruz" dedi.KORUMA ALTINDAKİ BİR BÖLGEŞikayetçilerden Kaş Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Munise Ozan, kaçak yapılarla ilgili Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığını, ancak buranın 3'üncü derecede doğal sit, kıyı kanunu ve 30 yıldır orman arazisi davası devam eden bir alan olduğunu kaydetti. Ozan, "Yani şahsın imarsız küçük bir parseli var, onun dışında diğer arazi orman bölgesine ait ve 3'üncü derecede doğal sit ve kıyı kanunu uygulanmamış. İmar barışından dolayı başvursalar bile bunu hak ederek almaları mümkün değil. Devletin koruma altındaki bir bölgesi" ifadelerini kullandı.'YIKIM EMRİ UYGULANMALIDIR'2017'den sonra 2020'de yeni bir yıkım kararı verildiğini ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Ozan, "Belediyeye, bu yıkımların yapılıp sonunda haber verilmesi için yazı gönderildi. Belediyenin şu an yapması gereken, yıkım emirlerini uygulamasıdır. CİMER aracılığıyla da bu yıkım emri gönderildi. 'Bunu yıkamıyorum' diye bir şey yok. 'Bunu yık, bize belge fotoğraf gönder' diyor. Ama ne bu tesis kapatılıyor ne de yıkılıyor" diye konuştu.'HALEN KÜÇÜK ODALAR YAPILIYOR'Daha önceki belediye yönetiminin de yıkım kararlarını 'makinemiz yok, ihaleye katılan olmadı' gibi gerekçelerle yerine getirmediğini anlatan Ozan, "2015'ten 2020'ye kadar süreç böyle geldi. Artık o kadar ayyuka çıktı ki, belediyeye yık emri veriliyor. 2015'te kafe-plaj gibi yapıldı, 2016'dan sonra odaları yapmaya başladılar. 2017'de otel büyüdü ve ikinci koy da açıldı. Şu an bile çalışıyorlar ve yeni yapılar yapılıyor. Şimdi halen küçük odalar yapılıyor" dedi.BELEDİYEDEN CİMER'E 'MÜHÜRLENDİ' YANITI

Munise Ozan, Kaş Belediyesi'nin 10 Şubat 2020 tarihli CİMER'e verdiği yanıtta, kaçak ve izinsiz yapıların 2015 ve 2017 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mühürlendiğinin belirtildiğini söyledi. Ozan, "Ama hala çalışıyorlar. 2015'ten beri mühür ve yıkım kararları var ama tesis devam ediyor. Mühürleri kendileri söküyor. Biz de kıyı kesiminin SİT kanunu ve Kıyı Kanunu'na aykırı yapılaşma, mühür kırmadan dolayı, işletenler hakkında suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.