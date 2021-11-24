Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz ana boru hattının patlaması korkuttu. Bölgedeki evler bir süreliğine tahliye edildi.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan Bezendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışmaları esnasında doğalgaz ana boru hattına kepçe denk geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, gaz ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aldığı tedbirler doğrultusunda bölgedeki evler bir süreliğine tahliye edildi. Olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ