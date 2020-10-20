Doğankent ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi, dolmuş ve servis araçlarını denetledi.
Doğankent Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğankent Emniyet Amirliği, Doğankent Belediyesi personelince denetim gerçekleştirildi.
Kovid-19 denetim komisyonu ekipleri denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile dezenfekte bulundurulması konularında uyarılarda bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Doğankent'te dolmuş, taksi ve öğrenci servis araçları denetlendi - Son Dakika