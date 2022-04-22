Son dakika: Doğu Afrika Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek - Son Dakika
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Son dakika: Doğu Afrika Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

22.04.2022 11:33
Son dakika: Doğu Afrika Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

Son dakika haberi... Doğu Afrika Topluluğunun (EAC), silahlı gruplarla mücadeleye destek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker göndereceği bildirildi.

Doğu Afrika Topluluğunun (EAC), silahlı gruplarla mücadeleye destek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker göndereceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de bölge ülkelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda, KDC'deki güvenlik konuları ele alındı.

EAC olarak KDC'deki güvenlik sorununun çözülmesi için bu ülkeye askeri yardım yapılması kararlaştırıldığı ifade edilirken gönderilecek askeri birliğin sayısıyla ilgili açıklama yapılmadı.

KDC, resmi olarak 6 Nisan'da EAC'ye katılmıştı.

Çatışmalar 20 yıldır sürüyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Nüfusunun yüzde 41'i 14 yaşın altında olan ülkede, ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların gönüllü olarak silahlı gruplara katıldığı düşünülüyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda, Kasım 2021'den beri batı komşusu EAC'de silahlı gruplarla mücadele ediyor.

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Kaynak: AA

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