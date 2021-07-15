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Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:04
Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı, System.String[]

Son dakika haber: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz katıldı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Erzincan

Erzincan'da ise il protokolü Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Garnizon Şehitlik Defteri'ne yazdığı metni okuyan Vali Mehmet Makas, devletin birçok kurum ve kuruluşuna sızan FETÖ/PDY üyelerinin 5 yıl önce milletin imkanlarıyla alınan tank, top, tüfek ve uçağı kullanarak milletin iradesini, özgürlüğünü ve demokrasisini gasp etmeye çalıştığını söyledi.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla illerin meydanlarına, sokaklarına ve caddelerine adeta bir sel gibi aktığını ifade eden Makas, "Aziz millet, tankın, topun ve tüfeğin karşısında göğsünü siper ederek devletine, milletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu şanlı millet o gece bir kez daha millet iradesinden üstün hiçbir güç tanımadığını ve asla tanımayacağını tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Programa, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Ağrı

Ağrı'da da Askeriye Şehitliği ziyaret edilerek dua edildi.

Şehitliklere karanfil bırakılmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Cami'de şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Programlara Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, çelenk sundu.

Daha sonra Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bıraktıktan sonra burada bulunan Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi, dualar edilip kabirlere karanfil bırakıldı.

Daha sonra şehitler için Hacı Hacer Camisi ve Ulucami'de Kur'an-ı Kerim okundu.

Programlara Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesindeki Ardahan Şehitliği ziyaret edildi.

Burada şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Yağmur altında gerçekleşen programa Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Tunceli

Tunceli'de de şehit mezarları ziyaret edilerek dua okundu.

Kabirlere karanfil bırakılmasının ardından, Paşalar Camisi'nde mevlit okutuldu ve Tunceli Cemevi'nde niyaz dağıtıldı.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Naim Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika


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